Capri, bus travolge la barriera di protezione e precipita a Marina Grande. Un ferito grave (Di giovedì 22 luglio 2021) Il bus di linea precipitato a Capri è caduto da un'altezza di alcuni metri, rompendo la barriera di protezione della strada: è accaduto nella zona della spiaggia libera di Marina Grande. Sul posto le ambulanze del 118 che stanno trasportando i feriti, uno dei quali in gravi condizioni, nell'ospedale dell'isola. Sul posto anche i carabinieri. Per il momento non si segnalano vittime. Il minibus, dell'azienda Atc, era impegnato nel servizio di trasporto pubblico sull'isola e pare che a bordo avesse una decina di passeggeri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

