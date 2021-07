Capri, autobus precipita a Marina Grande: un morto, diversi feriti (Di giovedì 22 luglio 2021) Incidente a Capri: un autobus è precipitato in una scarpata a Marina Grande. A bordo una decina di persone. Ci sarebbe un ferito in condizioni gravi. Il pulmino è precipitato da un’altezza di 5-6 metri, rompendo la barriera di protezione della strada Leggi su corriere (Di giovedì 22 luglio 2021) Incidente a: unto in una scarpata a. A bordo una decina di persone. Ci sarebbe un ferito in condizioni gravi. Il pulmino èto da un’altezza di 5-6 metri, rompendo la barriera di protezione della strada

