Capri | 33 anni e a breve papà | chi era l’autista morto nell’incidente

Si chiamava Emanuele Melillo, il 33enne autista dell'Atc alla guida del minibus uscito fuori strada e precipitato da un'altezza di circa 5 metri questa mattina a Capri. Tra qualche mese sarebbe diventato padre. Ancora da definire le cause dell'incidente, non si esclude che Melillo sia stato colto da malore. Per lui non c'è stato nulla da fare, i sanitari ne hanno constatato il decesso sul posto. "Era stimato e benvoluto da tutti", dichiara il sindaco di Capri Marino Lembo, che ha espresso il suo cordiglio alla famiglia del giovane autista.

Ultime Notizie dalla rete : Capri anni Capri, minibus precipitato: la vittima è Emanuele Melillo Capri , 22 luglio 2021 - Aveva solo 33 anni Emanuele Melillo , il conducente del minibus unica vittima dell'incidente che si è verificato oggi sulle strade di Capri. Viveva a Napoli, nella zona del ...

Aveva 33 anni Emanuele Melillo, l'autista morto a Capri. Lascia la compagna incinta Il Gazzettino Vesuviano Minibus esce di strada a Capri, un morto e 28 feriti E’ di una vittima – l’autista del minibus precipitato, di cui non sono ancora state rese note le generalità – e di 28 feriti registrati al pronto soccorso dell’ospedale di Capri il bilancio dell’incid ...

Bus precipitato a Capri: l’autista rimasto vittima stava diventando papà Si chiamava Emanuele Melillo, il giovane conducente dell’Atc deceduto questa mattina a Capri nell’incidente avvenuto nella zona di Marina Grande. Era sposato e presto sarebbe diventato padre. Una trag ...

