Capitani Reggenti e Segretario di Stato di San Marino a Tokyo

Sono sbarcati all'aeroporto Haneda di Tokyo alle 12.30 orario locale (5.30 ora italiana) gli EccellentissimiGian Carlo Venturini e Marco Nicolini , con il Segretario di Stato allo Sport, Teodoro Lonfernini , il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (Cons), Gian Primo ...Il presidente Gian Primo Giardi viaggerà insieme aiGian Carlo Venturini e Marco Nicolini e al Segretario di Stato Teodoro Lonfernini. Il loro arrivo a Tokyo è previsto per giovedì, ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Le massime cariche istituzionali - si legge in una nota del CONS - sono state accolte e accompagnate dall'ambasciatore di San Marino in Giappone Manlio Cadelo, con il consigliere di Ambasciata Riccard ...