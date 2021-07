Capello crespo non ti temo! Il nuovo hairstyle per l'estate firmato Hadid (Di giovedì 22 luglio 2021) Al mare o in città, il clima umido è una delle insidie principali per i capelli d’estate. Una nuova ispirazione per gestire la chioma con stile arriva da Bella Hadid, che nell’ultimo post su Instagram presenta un raccolto ibrido. Tiratissimo e raffinato, ma con i ricci truciolari in una cascata romantica. I look capelli delle star al mare guarda le foto Bella ... Leggi su iodonna (Di giovedì 22 luglio 2021) Al mare o in città, il clima umido è una delle insidie principali per i capelli d’. Una nuova ispirazione per gestire la chioma con stile arriva da Bella, che nell’ultimo post su Instagram presenta un raccolto ibrido. Tiratissimo e raffinato, ma con i ricci truciolari in una cascata romantica. I look capelli delle star al mare guarda le foto Bella ...

Luke_Alenko : @diversodavoi Invece secondo me hai un capello particolarmente crespo (o così pare in foto) che lungo secondo me re… - retinol_complex : LATTE LISCIANTE-RETINOL COMPLEX ristrutturante per capelli opachi, sfibrati e stressati.Elimina l’effetto crespo,… -