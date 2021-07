Cancellato il Lucca Summer Festival 2021 | “Non ci sono le condizioni”

(Di giovedì 22 luglio 2021) È statoil: è ufficiale. La manifestazione musicale non si svolgerà nel, a causa del perdurare dell’emergenza covid-19. Non si svolgerà nemmeno in modalità straordinaria, nel mese di settembre. La comunicazione arriva dall’organizzazione nella persona di Mimmo D’Alessandro. Annullata l’edizione estiva, adesso svanisce anche l’ipotesi di una edizione autunnale, una decisione molto sofferta, come racconta il patron del. È statoil...

Niente da fare. Come era ormai nell'aria da giorni, l'edizione 2021 delSummer Festival è stata cancellata definitivamente. Tutto rinviato all'estate 2022. Comune e organizzatori hanno dovuto gettare la spugna, a causa dei troppi intoppi burocratici e tecnici per ...... dopo una lunga e intensa nevicata notturna che avevaogni traccia. Mentre i giorni di ...famiglie 18 Gennaio 2018 AREZZO - Il basket integrato della Sba diventa un film 6 Novembre 2014...È stato cancellato il Lucca Summer Festival 2021: è ufficiale. La manifestazione musicale non si svolgerà nel 2021, a causa ...La decisione era nell’aria. Troppi ostacoli tecnici e burocratici per riportare tutto in piazza Napoleone. Gli artisti non hanno aspettato ...