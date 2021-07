Campania, 352 positivi su circa 8500 tamponi, il tasso sale al 4,1% (Di giovedì 22 luglio 2021) Il bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania registra un aumento dei positivi. Oggi i nuovi contagi in regione sono 352 su 8.430 tamponi (ieri erano 292 a fronte di 9.192 tamponi molecolari processati). Il tasso positivi/tamponi è al 4,1% contro il 3,1% di ieri. Un deceduto nelle ultime 48 ore, 3 persone morte in precedenza ma registrate ieri. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, sono 12 i posti letto occupati in terapia intensiva (ieri erano 13) e 184 in degenza ordinaria (contro i 175 di ieri). Report posti letto su base regionale: Posti letto di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 luglio 2021) Il bollettino dell’Unità di crisi della Regioneregistra un aumento dei. Oggi i nuovi contagi in regione sono 352 su 8.430(ieri erano 292 a fronte di 9.192molecolari processati). Ilè al 4,1% contro il 3,1% di ieri. Un deceduto nelle ultime 48 ore, 3 persone morte in precedenza ma registrate ieri. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, sono 12 i posti letto occupati in terapia intensiva (ieri erano 13) e 184 in degenza ordinaria (contro i 175 di ieri). Report posti letto su base regionale: Posti letto di ...

