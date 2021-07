Campagna vaccinale | l’esortazione della Ugl ai cittadini della provincia etnea | “Preoccupati per l’aumento di sintomatologie soprattutto tra i giovani non vaccinati Vaccinarsi è gesto d’amore”

Leggi su uglsicilia

(Di giovedì 22 luglio 2021) L’iniziativa “Open day” con la somministrazione di vaccini “Pfizer” e “Moderna”, per tutti gli over 12, è stata prorogata dall’Assessorato regionaleSalute anche per i punti vaccinali dell’area metropolitana. Un’attività apprezzata dalla Ugl di Catania che esorta i noncittà capoluogo ea partecipare in massa. “Nonostante la buona ... L'articolo UGL SICILIA.