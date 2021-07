Calo di finanziamenti alle start-up del Regno Unito

(Di giovedì 22 luglio 2021) Nel corso della pandemia, per il secondo anno consecutivo nel 2020, si è registrato undel numero di round di finanziamento per la prima volta nelle-up nel. Questo ha raggiunto il suo apice nel 2018 ed è diminuito del 36% l’anno scorso, afferma una ricerca da SFC Capital, l’investitore in fase

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calo finanziamenti

Periodico Daily - Notizie

I contagi si registrano soprattutto nella fascia di età tra i 18 e i 49 anni mentre sono in... dopo la conferma deilegati al recupero dell'area delle Nord. Con la pubblicazione ......indotto le imprese a rivolgersi con insistenza agli istituti di credito per far fronte aldei ... Al contempo è aumentato in modo significativo l'importo medio dei, a conferma di una ...Le principali notizie scelte per voi dalla redazione che potete ascoltare sulle piattaforme Spreaker e Spotify ...a cura di CRIF. Dopo una lunga fase caratterizzata dall’emergenza sanitaria, che aveva indotto le imprese a rivolgersi con insistenza agli istituti di credito per far fronte al ...