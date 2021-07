California | in fiamme 85mila acri di boschi | il Dixie Fire costringe la popolazione a evacuare – Video

Advertising

LaStampaTV : VIDEO | California, vasti incendi bruciano foreste e boschi: i vigili del fuoco tentano di domare le fiamme… - Italia_Notizie : Vasti incendi bruciano foreste e boschi: le immagini impressionanti - tittimaestra : RT @repubblica: Vasti incendi bruciano foreste e boschi: le immagini impressionanti - repubblica : Vasti incendi bruciano foreste e boschi: le immagini impressionanti - ACmcoppola : RT @galatacla: 2) California, Grecia, Cipro, Turchia...per mesi in fiamme -

Ultime Notizie dalla rete : California fiamme

Agenzia ANSA

Lehanno cominciato a propagarsi dallo scorso 6 luglio e attualmente sono contenute solo al ...incendi sono attivi sia in Oregon che nello stato di Washington e diversi altri anche in...E lestanno devastando anche gran parte dello Stato di Washington, dellae del Nevada. Secondo il National Interagency Fire Center, nel 2021 gli incendi distrutto più di 480mila ...Allerta inquinamento a New York, dove si fa sentire una nuvola grigia di fumo causata dagli incendi sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Le autorità dello stato di New York ...Il Dixie Fire nel nord della California continua a crescere: alle fiamme oltre 85.000 acri, costringe la popolazione ad evacuare. Con solo il ...