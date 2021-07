Advertising

Azione_it : La DAD ha peggiorato la qualità della formazione secondaria, già in fondo alle classifiche UE. Proponiamo: scuola d… - ProDocente : Calendario scolastico 2021/22, ecco tutte le festività. Ordinanza Ministero - lagenda70889069 : Il calendario scolastico 2021-22 della Scuola dell’infanzia, Primaria, Secondaria dei Comuni di Condove, Chiusa di… - AndreaMariniAgr : @colvieux @Antonio_Caramia @ScuolaNoCovid Chi davvero tiene all'istruzione dei nostri figli deve chiedere apertura… - petunianelsole : (...) da parte del dipendente medesimo, dell'avvenuta prenotazione della somministrazione vaccinale', inoltre 'cias… -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario scolastico

Orizzonte Scuola

L'apertura dei servizi educativi per la prima infanzia e della scuola dell'infanzia è fissata per il mese di settembre, come daregionale approvato dalla Giunta campana. Ad ...... a meno di variazioni legate all'andamento dell'ano. La prima campanella in Lombardia è ... può scegliere una data diversa, così come può aggiungere giorni di festa in aggiunta al...Il leader dell'Italia del basket: «Esserci è un sogno, devo ringraziare i compagni che si sono qualificati e mi hanno permesso di viverlo. Marco e Gigi? Essere qui era il nostro obiettivo comune, se n ...Inizio scuola settembre 2021 Lazio. Ecco il calendario scolastico previsto a Roma e in tutta la regione. Date, durata e festività. Inizio scuola 2021-22. La giunta del Lazio, dopo un confronto con l’u ...