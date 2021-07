Calciomercato | si infiamma il giro degli attaccanti | CR7 | Icardi e Mbappé protagonisti

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 22 luglio 2021) Il clamorosoè pronto ad essere innescato:assoluti CR7,e Mauro. Tutti e tre pronti a lasciare i rispettivi club in questa sessione di mercato. Andiamo con ordini: tutto dipenderà da. Il fenomeno francese, in scadenza a giugno 2022, non rinnoverà il proprio contratto col PSG. vuole solo il Real Madrid. E Perez sarebbe pronto ad accontentarlo. CR7, JUVE LONTANA: LE ULTIME E il PSG per sostituire il talento ex Monaco è pronto a bussare alle porte della Juventus per Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese, ...