Calciomercato Serie C, Grosseto: arriva Siniega (Di giovedì 22 luglio 2021) Grosseto - Il Grosseto , in una nota, ha ufficializzato l'arrivo in prestito di Siniega . Ecco il comunicato: "Altro arrivo in casa Grosseto : dall' Empoli arriva il difensore centrale Giacomo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 luglio 2021)- Il, in una nota, ha ufficializzato l'arrivo in prestito di. Ecco il comunicato: "Altro arrivo in casa: dall' Empoliil difensore centrale Giacomo ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Venezia, contratto triennale per Peixoto VENEZIA - Il Venezia , in un comunicato, ha ufficializzato l'acquisto di Alfonso Peixoto , difensore portoghese del 2003 proveniente dall' Académica de Coimbra . Ecco la nota societaria: " Venezia FC ...

Calciomercato Serie C, Legnago: biennale per Pitzalis LEGNAGO - Il Legnago , in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo di Mattia Pitzalis , che ha firmato un contratto biennale. Ecco la nota del club: " F. C. Legnago Salus comunica di aver raggiunto ...

Calciomercato Serie C, Fiorenzuola: arriva Oneto

Calciomercato Serie C: Virtus Verona, arriva Zugaro VERONA - La Virtus Verona, in una nota, ha ufficializzato l'arrivo, in prestito, del terzino, classe 2000, Davide Zugaro. Ecco il comunicato societario del club in cui si apprende la notizia riguardan ...

