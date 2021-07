Calciomercato Serie C, Giana Erminio: ceduto Marcandalli (Di giovedì 22 luglio 2021) GORGONZOLA - La Giana Erminio , in un comunicato, ha ufficializzato la cessione del difensore Alessandro Marcandalli al Genoa . Ecco la nota del club: " A. S. Giana Erminio comunica che Alessandro ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 luglio 2021) GORGONZOLA - La, in un comunicato, ha ufficializzato la cessione del difensore Alessandroal Genoa . Ecco la nota del club: " A. S.comunica che Alessandro ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | La classifica delle squadre di A in base agli investimenti fatti finora sul mercato. Coma… - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Legnago: biennale per Pitzalis: Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2023… - sportli26181512 : Juve, il punto su Perin: lui vuole una cosa, il mercato della Serie A un'altra: La Juventus ha messo in vendita le… - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Grosseto: arriva Siniega: Il giocatore arriva dall'Empoli - sportli26181512 : Calciomercato Venezia, contratto triennale per Peixoto: Il giocatore ha optato per un accordo fino al 2024… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Venezia: obiettivo Niang. In difesa si sogna Caldara La dirigenza del club starebbe pensando a due colpi che conoscono bene la Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport i lagunari sarebbero ...

Calciomercato Serie A, tutte le trattative. Chiellini - Juventus, l'indizio sul rinnovo Un Europeo vinto da protagonista assoluto e poi lo status di svincolato di lusso: Giorgio Chiellini al momento è ancora iscritto nell'elenco dei giocatori senza una squadra nonostante il lungo flirt ...

Calciomercato Serie C, Fiorenzuola: arriva Oneto Corriere dello Sport Esame ricorsi Serie B e C, riforma campionati prossimo Consiglio Federale Si svolgerà martedì 27 luglio la prossima riunione del Consiglio federale. Si apprende dalla nota della FICG che i lavori avranno inizio alle ore 11 con i seguenti argomenti all’ordine del giorno: app ...

Calciomercato Serie C, Legnago: biennale per Pitzalis LEGNAGO - Il Legnago, in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo di Mattia Pitzalis, che ha firmato un contratto biennale. Ecco la nota del club: "F.C. Legnago Salus comunica di aver raggiunto un ac ...

La dirigenza del club starebbe pensando a due colpi che conoscono bene laA. Secondo quanto riportato da Sky Sport i lagunari sarebbero ...Un Europeo vinto da protagonista assoluto e poi lo status di svincolato di lusso: Giorgio Chiellini al momento è ancora iscritto nell'elenco dei giocatori senza una squadra nonostante il lungo flirt ...Si svolgerà martedì 27 luglio la prossima riunione del Consiglio federale. Si apprende dalla nota della FICG che i lavori avranno inizio alle ore 11 con i seguenti argomenti all’ordine del giorno: app ...LEGNAGO - Il Legnago, in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo di Mattia Pitzalis, che ha firmato un contratto biennale. Ecco la nota del club: "F.C. Legnago Salus comunica di aver raggiunto un ac ...