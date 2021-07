Calciomercato Serie B, Frosinone: Vettorel va alla Carrarese (Di giovedì 22 luglio 2021) Frosinone - Il Frosinone , in una nota, ha ufficializzato l'arrivo in prestito di Thomas Vettorel . Di seguito il comunicato societario in cui si evince la notizia legata alla affare andato in porto ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 luglio 2021)- Il, in una nota, ha ufficializzato l'arrivo in prestito di Thomas. Di seguito il comunicato societario in cui si evince la notizia legataaffare andato in porto ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie A, tutte le trattative. Chiellini - Juventus, l'indizio sul rinnovo Un Europeo vinto da protagonista assoluto e poi lo status di svincolato di lusso: Giorgio Chiellini al momento è ancora iscritto nell'elenco dei giocatori senza una squadra nonostante il lungo flirt ...

Calciomercato Serie B, Frosinone: Vettorel va alla Carrarese FROSINONE - Il Frosinone , in una nota, ha ufficializzato l'arrivo in prestito di Thomas Vettorel . Di seguito il comunicato societario in cui si evince la notizia legata alla affare andato in porto ...

Calciomercato Serie C, Fiorenzuola: arriva Oneto Corriere dello Sport Esame ricorsi Serie B e C, riforma campionati prossimo Consiglio Federale Si svolgerà martedì 27 luglio la prossima riunione del Consiglio federale. Si apprende dalla nota della FICG che i lavori avranno inizio alle ore 11 con i seguenti argomenti all’ordine del giorno: app ...

Calciomercato Serie C, Legnago: biennale per Pitzalis LEGNAGO - Il Legnago, in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo di Mattia Pitzalis, che ha firmato un contratto biennale. Ecco la nota del club: "F.C. Legnago Salus comunica di aver raggiunto un ac ...

