Calciomercato Serie A LIVE | minaccia PSG per il Milan | Icardi nel mirino di un club

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | La classifica delle squadre di A in base agli investimenti fatti finora sul mercato. Coma… - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Juve Stabia: arriva Donati in prestito: Il giocatore si è legato ai campani a titolo contemp… - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: #Calciomercato, Delprato dell'#Atalanta sempre più vicino al #Benevento - InterPrimavera : RT @DiMarzio: #Calciomercato, Delprato dell'#Atalanta sempre più vicino al #Benevento - DiMarzio : #Calciomercato, Delprato dell'#Atalanta sempre più vicino al #Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie

Corriere dello Sport

CASTELLAMMARE DI STABIA - La Juve Stabia , in una nota, ha ufficializzato l'arrivo in prestito di Francesco Donati dall' Empoli . Ecco il comunicato del club: "La S. S. Juve Stabia comunica di aver ...... IL CHELSEA VIRA SU DOMENICO BERARDI Il Chelsea , dopo il secco "no" ricevuto dalla Juventus per Federico Chiesa, avrebbe messo nel mirino delun altro talento dellaA: Domenico ...già in questa sessione di calciomercato, potrebbe fare ritorno in Serie A. L’ex Inter è accostato anche alla Juventus, ma un’altra possibile destinazione in Italia è rappresentata dalla Roma di ...Il bomber argentino non è mai veramente entrato in sintonia con l’ambiente PSG e, già in questa sessione di calciomercato, potrebbe fare ritorno in Serie A. L’ex Inter è accostato anche alla Juventus, ...