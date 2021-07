CALCIOMERCATO SERIE A: Atalanta, addio Gollini. Inter su Petagna (Di giovedì 22 luglio 2021) Non solo il CALCIOMERCATO del Milan. Il punto sui movimenti di mercato di Juventus, Inter, Napoli e altre big di SERIE A oggi, 22/07/2021 Leggi su pianetamilan (Di giovedì 22 luglio 2021) Non solo ildel Milan. Il punto sui movimenti di mercato di Juventus,, Napoli e altre big diA oggi, 22/07/2021

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | La classifica delle squadre di A in base agli investimenti fatti finora sul mercato. Coma… - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Giana Erminio: ceduto Marcandalli: Il giocatore si è trasferito definitivamente al Genoa… - sportli26181512 : Calciomercato Serie B, Frosinone: Vettorel va alla Carrarese: Ufficializzato il prestito ai toscani… - sportli26181512 : Serie C, un mese all'inizio del campionato: dalle voci sui ripescaggi al possibile girone di ferro, le ultime: Manc… - cmdotcom : #SerieC, un mese all'inizio del campionato: dalle voci sui ripescaggi al possibile girone di ferro, le ultime… -