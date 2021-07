Calciomercato Sampdoria, tre club di Premier su Colley: c’è il prezzo (Di giovedì 22 luglio 2021) Calciomercato Sampdoria: tre club della Premier League monitorano Omar Colley. Il difensore gambiano può lasciare i blucerchiati in estate Omar Colley è rientrato ieri a Ponte di Legno, dove ha cominciato la preparazione in vista della prossima stagione. Il futuro del difensore della Sampdoria, però, è ancora incerto: il gambiano rappresenta un’ottimo plusvalenza per il club blucerchiato e una sua cessione garantirebbe alcuni investimenti in entrata. Il presidente Massimo Ferrero non farà sconti: serviranno almeno 10 milioni di euro per convincerlo a ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 luglio 2021): tredellaLeague monitorano Omar. Il difensore gambiano può lasciare i blucerchiati in estate Omarè rientrato ieri a Ponte di Legno, dove ha cominciato la preparazione in vista della prossima stagione. Il futuro del difensore della, però, è ancora incerto: il gambiano rappresenta un’ottimo plusvalenza per ilblucerchiato e una sua cessione garantirebbe alcuni investimenti in entrata. Il presidente Massimo Ferrero non farà sconti: serviranno almeno 10 milioni di euro per convincerlo a ...

