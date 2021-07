Calciomercato Salernitana | due obiettivi per la Serie A I dettagli

(Di giovedì 22 luglio 2021): il club campano pensa ad Alberto Grassi e Grigoris Kastanos per la prossima stagione Lamuove i primi passi sul mercato in vista della prossima stagione diA. Dopo aver ufficializzato l’ingaggio di Joel Obi, il club campano sta per perfezionare l’arrivo di altri due calciatori. Come riportato da Sky Sport, nel mirino dellasono finiti i centrocampisti Alberto Grassi del Parma e Grigoris Kastanos della Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : La #Salernitana continua a lavorare sul mercato - junews24com : Calciomercato Juve, Kastanos nel mirino della Salernitana. Le ultime - - sportli26181512 : Salernitana-Samp, contatto: due giocatori sul tavolo: La Salernitana prova due colpi dalla...… - Lodamarco1 : RT @DiMarzio: La #Salernitana continua a lavorare sul mercato - psb_original : Calciomercato Parma - Non solo Gagliolo, la Salernitana punta anche Grassi #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Salernitana

... seppur questosembra riportarci con la mente a quello della passata stagione, dove ... partono sfavorite tutte e tre le neopromosse, Empoli, Venezia e, seguendo lo stesso ......ed esperto di, Nicolò Schira ha rilasciato informazioni riguardo il mercato in uscita del Napoli, sul proprio profilo Twitter: "Avanti tutta per il ritorno alladi ...La Salernitana continua a lavorare per rinforzarsi in vista del prossimo campionato di Serie A. Dopo aver ufficializzato l’arrivo del centrocampista svincolato Obi, la società ...Calciomercato Juve, la Salernitana neopromossa in Serie A mette nel mirino Kastanos. Il giocatore è in uscita dalla Under 23 Il calciomercato della Juve si muove freneticamente anche sul fronte delle ...