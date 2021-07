CALCIOMERCATO MILAN – Pobega verso la permanenza / News (Di giovedì 22 luglio 2021) Il MILAN pensava di cedere Tommaso Pobega in questo CALCIOMERCATO, ma i rossoneri hanno cambiato idea sul centrocampista classe 1999. Alla fine dovrebbe rimanere a completare il centrocampo. Nella video News tutte le ultime. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 22 luglio 2021) Ilpensava di cedere Tommasoin questo, ma i rossoneri hanno cambiato idea sul centrocampista classe 1999. Alla fine dovrebbe rimanere a completare il centrocampo. Nella videotutte le ultime.

Advertising

DiMarzio : #Milan | L'#Eintracht è pronto a riprovarci per #Hauge: la situazione - DiMarzio : #Milan, pronta una nuova offerta al #ManUnited per #Dalot - Gazzetta_it : Kessie, il rinnovo ora è un giallo. Lui è a Tokyo, in settimana l’agente vedrà il club. #Milan - cgbaldi : RT @MilanNewsit: Milan, obiettivo Dalot: si cerca un punto d'incontro col Manchester - persemprecalcio : ??? #Hauge sembra essere nel mirino di #Eintracht e Wolfsburg ???? ma le offerte arrivate per l'ala norvegese sono con… -