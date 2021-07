Calciomercato Milan – Ilicic è un obiettivo concreto: la situazione (Di giovedì 22 luglio 2021) Josip Ilicic potrebbe salutare l'Atalanta e il Milan osserva da vicino la situazione. Sarà lui il prossimo colpo di questo Calciomercato? Leggi su pianetamilan (Di giovedì 22 luglio 2021) Josippotrebbe salutare l'Atalanta e ilosserva da vicino la. Sarà lui il prossimo colpo di questo

Advertising

DiMarzio : #Milan | L'#Eintracht è pronto a riprovarci per #Hauge: la situazione - DiMarzio : #Milan, pronta una nuova offerta al #ManUnited per #Dalot - Gazzetta_it : Kessie, il rinnovo ora è un giallo. Lui è a Tokyo, in settimana l’agente vedrà il club. #Milan - infoitsport : Calciomercato Milan, nome nuovo per la trequarti | Arriva da Euro 2020! - Danielee1899 : RT @MilanNewsit: Milan, Ziyech sempre nel mirino: se ne parlerà ad agosto inoltrato -