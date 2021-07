Calciomercato, Griezmann non vuole lasciare il Barcellona (Di giovedì 22 luglio 2021) Antoine Griezmann non vuole lasciare il Barcellona. Il club blaugrana vorrebbe sacrificare l’attaccante francese per alleggerire il monte ingaggi e riuscire a far firmare il rinnovo a Lionel Messi. L’ex Atletico Madrid, arrivato due anni fa in prestito per 120 milioni di euro, non intende però farsi scaricare così. “Antoine non è disposto ad accettare alcuna cessione solo perché il Barcellona si trova in una situazione complicata” ha fatto sapere l’entourage del calciatore a L’Equipe. Le prestazioni di Griezmann non sono state deludenti (21 gol e 13 assist nell’ultima stagione), ma per ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) Antoinenonil. Il club blaugrana vorrebbe sacrificare l’attaccante francese per alleggerire il monte ingaggi e riuscire a far firmare il rinnovo a Lionel Messi. L’ex Atletico Madrid, arrivato due anni fa in prestito per 120 milioni di euro, non intende però farsi scaricare così. “Antoine non è disposto ad accettare alcuna cessione solo perché ilsi trova in una situazione complicata” ha fatto sapere l’entourage del calciatore a L’Equipe. Le prestazioni dinon sono state deludenti (21 gol e 13 assist nell’ultima stagione), ma per ...

