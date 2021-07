Calciomercato Empoli, dopo Stojanovic occhi su Barreca (Di giovedì 22 luglio 2021) Empoli - dopo aver annunciato l'arrivo in prestito con obbligo di riscatto dalla Dinamo Zagabria del terzino destro Petar Stojanovic (25), per l' Empoli si apre la caccia ad un altro esterno. Ecco ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 luglio 2021)aver annunciato l'arrivo in prestito con obbligo di riscatto dalla Dinamo Zagabria del terzino destro Petar(25), per l'si apre la caccia ad un altro esterno. Ecco ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, obiettivo #Barreca per l'#Empoli - MagnoSofian : RT @NicoSchira: La #JuveStabia prende in prestito il capitano dell’#Empoli Primavera Francesco #Donati. Arrivate le firme di rito. #calciom… - NicoSchira : La #JuveStabia prende in prestito il capitano dell’#Empoli Primavera Francesco #Donati. Arrivate le firme di rito. #calciomercato - sportli26181512 : Calciomercato Empoli, dopo Stojanovic occhi su Barreca: Andreazzoli ha bisogno di un altro esterno: piace l'ex Fior… - Mediagol : Calciomercato Palermo, casting per il centrocampo: idea Fantacci dell’Empoli -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Empoli Calciomercato Empoli, dopo Stojanovic occhi su Barreca EMPOLI - Dopo aver annunciato l'arrivo in prestito con obbligo di riscatto dalla Dinamo Zagabria del terzino destro Petar Stojanovic (25), per l' Empoli si apre la caccia ad un altro esterno. Ecco perchè i toscani hanno messo nel mirino Antonio Barreca (26), terzino reduce da una breve parentesi alla Fiorentina con sole 4 presenze e di ...

Su Pinamonti non c'è solo in Cagliari: per l'attaccante spunta anche una neopromossa Calciomercato Cagliari: l'obiettivo Pinamonti per l'attacco sarebbe finito anche nel mirino dell'Empoli. Sfida aperta Andrea Pinamonti, attaccante classe 1999, è stato inserito come contropartita ...

Calciomercato Sassuolo: sfuma Mattias Bonafede, andrĂ all'Empoli Sassuolonews.net Calciomercato Empoli, dopo Stojanovic occhi su Barreca EMPOLI - Dopo aver annunciato l'arrivo in prestito con obbligo di riscatto dalla Dinamo Zagabria del terzino destro Petar Stojanovic (25), per l' Empoli si apre la caccia ad un altro esterno. Ecco per ...

Da Satriano a Pinamonti: le baby punte dell’Inter che interessano a tutti Satriano, Oristanio e Pinamonti: l'attacco dell'Inter può contare su tre talenti di qualità in cerca di esperienza. Partiamo dal primo, l'uomo del momento: l'uruguaiano è stato protagonista di un camp ...

- Dopo aver annunciato l'arrivo in prestito con obbligo di riscatto dalla Dinamo Zagabria del terzino destro Petar Stojanovic (25), per l'si apre la caccia ad un altro esterno. Ecco perchè i toscani hanno messo nel mirino Antonio Barreca (26), terzino reduce da una breve parentesi alla Fiorentina con sole 4 presenze e di ...Cagliari: l'obiettivo Pinamonti per l'attacco sarebbe finito anche nel mirino dell'. Sfida aperta Andrea Pinamonti, attaccante classe 1999, è stato inserito come contropartita ...EMPOLI - Dopo aver annunciato l'arrivo in prestito con obbligo di riscatto dalla Dinamo Zagabria del terzino destro Petar Stojanovic (25), per l' Empoli si apre la caccia ad un altro esterno. Ecco per ...Satriano, Oristanio e Pinamonti: l'attacco dell'Inter può contare su tre talenti di qualità in cerca di esperienza. Partiamo dal primo, l'uomo del momento: l'uruguaiano è stato protagonista di un camp ...