Calciomercato: Benfica. Meité a Lisbona per firmare il contratto (Di giovedì 22 luglio 2021) Il club portoghese verserà nelle casse del Torino circa 6 milioni Lisbona (PORTOGALLO) - Il centrocampista francese Soualiho Meité è arrivato questa mattina a Lisbona. Secondo quanto riportato dai ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021) Il club portoghese verserà nelle casse del Torino circa 6 milioni(PORTOGALLO) - Il centrocampista francese Soualihoè arrivato questa mattina a. Secondo quanto riportato dai ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter incontra l'agente di #Lazaro: il #Benfica spinge per il prestito dell'esterno - DiMarzio : #Calciomercato | #Benfica, c'è l'accordo con il #Torino per il trasferimento di #Meite - Robertoro80 : RT @ToroGoal: AFFARE FATTO?? Soualiho #Meité dal @TorinoFC_1906 al @SLBenfica. Operazione finalmente conclusa per 7M di euro totali tra bas… - infoitsport : Calciomercato Torino, ok per Meite al Benfica: affare in chiusura, le cifre - interchannel_ic : -