Calciomercato Atalanta | blitz per Pezzella del Parma Sfida alla Samp

Advertising

DiMarzio : Il punto sulla trattativa tra #Tottenham e #Atalanta per #Romero - SkySport : Atalanta, Romero nel mirino del Tottenham: la richiesta è di 55 milioni #SkySport #Atalanta - DiMarzio : L'#Atalanta ha ripreso i contatti per Pezzella - FilippoRubu00 : ??#Atalanta, se dovesse partire #Romero (destinazione #Tottenham che ha offerto circa 43M + bonus), il primo nome pe… - SLySpurs : RT @DiMarzio: Il punto sulla trattativa tra #Tottenham e #Atalanta per #Romero -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta

Dall'Argentina arrivano i dettagli dell'offerta degli Spurs all'per il difensore Cristian Romero: 40 milioni più 10 di bonus facilmente raggiungibili.: trattativa in fase avanzata con il Tottenham per Cristian Romero. Tutti i dettagli dell'operazione Cristian Romero è vicinissimo al Tottenham. È stato raggiunto un accordo tra ...Paratici resta un grande estimatore di Cristian Romero, lo aveva portato a Torino in tempi non sospetti e ora lo vorrebbe in Inghilterra.Caldi giorni di mercato accompagnano gli ultimi giorni afosi di Luglio. Alcune squadre sono più attive di altre che sono in cerca della giusta offerta per affondare il colpo.