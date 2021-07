Calcio | tifosi Milan a Gazidis | ' non mollare siamo con te'

(Di giovedì 22 luglio 2021)o, 22 lug. - (Adnkronos) - "Ivan nonla Sud è con te". Questo lo striscione esposto dalla Curva Sudo fuori dalla sede del club rossonero a supporto di Ivan. L'ad rossonero è attualmente a New York dove ha iniziato il periodo di cure a causa del carcinoma alla gola che gli è stato diagnosticato nei giorni scorsi.

Advertising

LaStampa : Il calcio inglese si vaccina: obbligo per tutti i giocatori della Premier League e per i tifosi allo stadio - fanpage : Tifosi della Lazio scatenati sui social. Fanno partire l'hastag #iostoconHysaj - Corriere : L’inglese che si è tatuato la Coppa: «I tifosi italiani mi tormentano» - BabbaiFabry : RT @ErmannoKilgore: Ma era il caso di fare sti caxxo di Europei di calcio con i tifosi allo stadio? - RebicIsTheWay : Allo stadio solo con il greenpass...'eh ma il calcio è dei tifosi' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio tifosi

Agenzia ANSA

Infine, il centrocampista ha concluso parlando del suo rapporto con i: "Ci accolgono in maniera positiva, fortunatamente, già alle 8.30 - 9 sono al campo a chiederci foto e autografi, è un ...del Milan si stringono attorno a Ivan Gazidis, che nei giorni scorsi ha annunciato la sua battaglia contro un tumore alla gola. Davanti a Casa Milan, sede della società rossonera, un gruppo di ...Difficile lasciare la mia seconda casa, ringrazio Bergamo e i tifosi, mi sono sentito molto amato. Addio dovuto a Gasperini? Ci sarà tempo poi per parlare di tutto».Milano, 22 lug. - (Adnkronos) - "Ivan non mollare la Sud è con te". Questo lo striscione esposto dalla Curva Sud Milano fuori dalla sede del club rossonero a supporto di Ivan Gazidis. L'ad rossonero è ...