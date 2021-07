Calcio: Premier League, vaccino obbligatorio per giocatori e staff entro 1° ottobre (Di giovedì 22 luglio 2021) Londra, 22 lug. - (Adnkronos) - La Football Association (FA), la federCalcio inglese, ha stabilito che entro il primo di ottobre 2021 giocatori e staff di tutte e venti le squadre della Premier League dovranno obbligatoriamente aver ricevuto la doppia dose di vaccino. La FA recepisce così quanto previsto dal più ampio piano del governo britannico che prevede l'obbligatorietà del vaccino contro il coronavirus entro il 1° ottobre non solo per calciatori e staff ma anche per tutti i tifosi che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Londra, 22 lug. - (Adnkronos) - La Football Association (FA), la federinglese, ha stabilito cheil primo di2021di tutte e venti le squadre delladovranno obbligatoriamente aver ricevuto la doppia dose di. La FA recepisce così quanto previsto dal più ampio piano del governo britannico che prevede l'obbligatorietà delcontro il coronavirusil 1°non solo per calciatori ema anche per tutti i tifosi che ...

