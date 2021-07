Calcio, per entrare allo stadio occorrerà il Green Pass, la capienza sarà portata al 50% in zona bianca (Di giovedì 22 luglio 2021) Si potrà andare allo stadio, ma solo con il Green Pass. Questa, in sintesi, è la notizia tanto attesa, anche se era già nell’aria da qualche giorno, che è stata inserita nel nuovo DPCM e confermata dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, con le linee guida che scatteranno a partire dal prossimo 5 agosto. Nello specifico cosa cambierà per la Serie A 2021-2022? Per potere entrare negli impianti sportivi italiani servirà dunque il certificato vaccinale, mentre sono in arrivo anche novità dal punto di vista della capienza. Per esempio, in zona bianca sale ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) Si potrà andare, ma solo con il. Questa, in sintesi, è la notizia tanto attesa, anche se era già nell’aria da qualche giorno, che è stata inserita nel nuovo DPCM e confermata dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, con le linee guida che scatteranno a partire dal prossimo 5 agosto. Nello specifico cosa cambierà per la Serie A 2021-2022? Per poterenegli impianti sportivi italiani servirà dunque il certificato vaccinale, mentre sono in arrivo anche novità dal punto di vista della. Per esempio, insale ...

