Calcio | Olimpiadi Tokyo | il Messico travolge la Francia! Spagna fermata dall’Egitto

Il torneo di Calcio maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2021 si è aperto con due risultati a sorpresa: la Spagna ha pareggiato contro l'Egitto per 0-0, la Francia è stata sconfitta dal Messico con un roboante 4-1. Le Furie Rosse, presentatesi in Giappone con grandissime ambizioni di medaglia d'oro, non sono riuscite a sfondare il muro dei tonici Faraoni, ben disposti in campo e molto ordinati in fase difensiva. Gli iberici potevano contare sul tridente di lusso composto da Asensio, Oyarzabal, Olmo supportati da Ceballos, Merino e Pedri a centrocampo, senza dimenticarsi di Miranda, Garcia e Torres in difesa.

