Calcio, Olimpiadi Tokyo: Brasile batte Germania, Argentina e Francia travolte da Messico e Australia. Pareggio Spagna (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Brasile ha sconfitto la Germania per 4-2 nella prima giornata del torneo di Calcio maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Prestazione di elevato spessore da parte dei sudamericani, trascinati da un imperiale Richarlison che ha segnato una tripletta da favola nei primi 30 minuti: il 24enne attaccante dell'Everton ha trafitto la difesa tedesca al 7?, al 22? e al 30?. I verdeoro potevano chiudere definitivamente la contesa nel recupero del primo tempo, ma al 46? Cunha ha sbagliato un Calcio di rigore. Il Brasile doveva soltanto amministrare, ma al 57? ha subito la rete di ...

