Calcio: dg Barcellona, 'Pianic? Stiamo valutando la possibilità di trovargli una sistemazione' (Di giovedì 22 luglio 2021) Barcellona, 22 lug. - (Adnkronos) - "Entrambi hanno carriere molto importanti, ma lo scorso anno hanno trovato poco spazio. Conosciamo la situazione e Stiamo valutando la possibilità di trovargli una sistemazione. Sono i primi interessati a trovare una squadra che gli possa garantire di giocare maggiormente". Lo dice il direttore generale del Barcellona Mateu Alemany, nel corso della presentazione di Memphis Depay, in merito alle possibili cessioni di Samuel Umtiti e Miralem Pjanic, con quest'ultimo che potrebbe tornare alla Juventus. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021), 22 lug. - (Adnkronos) - "Entrambi hanno carriere molto importanti, ma lo scorso anno hanno trovato poco spazio. Conosciamo la situazione eladiuna. Sono i primi interessati a trovare una squadra che gli possa garantire di giocare maggiormente". Lo dice il direttore generale delMateu Alemany, nel corso della presentazione di Memphis Depay, in merito alle possibili cessioni di Samuel Umtiti e Miralem Pjanic, con quest'ultimo che potrebbe tornare alla Juventus.

Advertising

TV7Benevento : Calcio: dg Barcellona, 'Pianic? Stiamo valutando la possibilità di trovargli una sistemazione'... - uandarin : RT @uandarin: Il calcio non ha soldi. Vale per Barcellona, Real, e quindi anche per il Napoli e Insigne - È nato il calcio post-pandemico,… - DavidDS___ : RT @shalomroma: Alcune leggende del #Barcelona e #RealMadrid si sono recate in visita in #Israele per disputare un'amichevole in nome del r… - shalomroma : Alcune leggende del #Barcelona e #RealMadrid si sono recate in visita in #Israele per disputare un'amichevole in no… - sportface2016 : #Calcio Applausi per #Ronaldinho, ma vince il Real Madrid: leggende del Barcellona battute per 3-2 a Tel Aviv -