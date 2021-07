Calabria | Boccia | ' Bruni cambierà la storia della regione' 2

(Di giovedì 22 luglio 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - "Inci sono due destre quella di Occhiuto e Spirlì, che continuano a non prendere le distanze dai numerosi casi di opacità segnalati dalla magistratura nel rapporto tra esponenti di centrodestra e vicende giudiziarie e la destra di Fratelli d'Italia che rivendica spazi politici. Tutto senza alcuna attenzione per le esigenze di cambiamento di unache merita il massimo impegno politico del Paese intero", ha detto ancora. "Noi vogliamo lamigliore al governo di unache non deve più essere considerata il fanalino di coda e Amalia ...

...nazionale Enrico Letta ed il ministro Francescoche, stanno conducendo le trattative per le alleanze politiche, sanno bene che senza De Magistris non si vince né a Napoli né in. ...Secondo Bellé, il Collegio Nazionale dei probivirile nomine effettuate all'interno del Consiglio Direttivo Provinciale di Reggio, rimandandole a quello Nazionale guidato da Ulivieri. ...Roma, 22 lug (Adnkronos) – “Amalia Bruni con la sua credibilità e la sua passione ha già stravolto la campagna elettorale. La sua storia di neuroscienziata è nota a tutti, ma oggi i calabresi stanno c ...Il responsabile enti locali della Segreteria nazionale Pd: "Sanità, scuola e ambiente pilastri di una rivoluzione civica" ...