Bus precipitato a Capri | morto l’autista | Emanuele lascia la moglie incinta

TgLa7 : Il bus di linea #precipitato a Capri è caduto da un'altezza di alcuni metri, rompendo la barriera di protezione del… - SkyTG24 : A #Capri un minibus è precipitato ed è rimasto incastrato tra la scogliera e una struttura metallica. Ci sono dei f… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Un bus è precipitato in una scarpata per poi travolgere uno stabilimento balneare - ToniaPeluso : A Capri un bus è precipitato su uno stabilimento balneare. Ho i brividi. Povera gente. - _DAGOSPIA_ : CAPRI, L'AUTISTA DEL BUS E' MORTO SUL COLPO - LE PERSONE FERITE SONO 28.PER LA MAGGIOR PARTE...… -

Ultime Notizie dalla rete : Bus precipitato

Ilera pieno di gente perché in mattinata si era verificato un guasto alla funicolare; èdalla strada per cause ancora da accertare, proprio sopra uno stabilimento balneare pieno di ...Si chiamava Emanuele Melillo il giovane autista morto nell'incidente di Capri in cui unandandosi a schiantare sulla spiaggia di Marina Grande. Melillo, originario di Napoli, era un autista dell'Atc e ogni mattina raggiungeva l'isola via mare per prestare servizio, come ...Un minibus con a bordo 15 persone è uscito di strada precipitando per una ventina di metri nella zona ... hanno aiutato le persone a uscire dal bus. Sul posto è arrivato il magistrato di turno. Si ...Capri. É Emanuele Melillo giovane napoletano la vittima dell'incidente avvenuto questa mattina nell'isola di Capri. Melillo, autista del ...