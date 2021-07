Bus precipita a Capri | morto l’autista

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 22 luglio 2021) Bus si schianta a, sfiorata la strage.nel terribile incidente disi chiamava Emanuele Melillo, era sposato e la moglie era incinta. Il giovane, originario di Napoli, si è schiantato con il minibus dell’ATC nella zona di Marina Grande per cause che restano da accertare; a bordo del mezzo, più affollato del solito perché stamattina la funicolare era chiusa, c’erano oltre dieci persone. In totale ci sono altri 28 feriti, di cui 4 gravi, due dei quali trasportati a Napoli; tra questi un bambino, ricoverato a Santobono per diverse fratture e ...