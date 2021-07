Bus precipita a Capri | morto l' autista | 4 feriti gravi Incubo a Marina Grande

Advertising

anperillo : Bus ?? di linea precipita a #Capri su un lido di #MarinaGrande. Ci sono feriti #TgrCampania #Tgr - RaiNews : #Capri. Il mezzo, particolarmente affollato a causa di un guasto alla funicolare, ha fatto un volo di diversi metri… - Donutslov3r : RT @SkyTG24: Capri, minibus esce di strada e precipita per 20 metri: una decina di feriti. FOTO - antonia53 : Incidente a Capri, bus di linea precipita a Marina Grande: morto l'autista, due feriti gravi tra i 19 passeggeri… - menelik40 : RT @RaiNews: #Capri. Il mezzo, particolarmente affollato a causa di un guasto alla funicolare, ha fatto un volo di diversi metri, dopo aver… -

Ultime Notizie dalla rete : Bus precipita

Leggi Anche Miniva fuori strada a Capri eper 5 - 6 metri su uno stabilimento balneare: morto l'autista, 19 feritiIl, che era pieno di gente perché in mattinata si era verificato un guasto alla funicolare, è precipitato per 5 metri. Int9CAPRI – Un minibus con a bordo una decina di persone è uscito di strada a Capri. Il mezzo, probabilmente adibito al trasporto di linea, è piombato nei pressi di una spiaggia dove c’erano tantissimi ba ...L'autista del bus di linea precipitato questa mattina a Capri, in zona Marina Grande, non ce l'ha fatta. Tra i passeggeri 19 sono feriti, due versano in gravi condizioni.