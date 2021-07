Burioni | Vaccinati che contraggono Covid sono contagiosi? Nessun dato certo | ma ci aspettiamo che lo siano molto meno

(Di giovedì 22 luglio 2021) “Una delle domande che tutti, giustamente, si fanno, è se i vaccini che attualmente utilizziamo funzionano contro la variante delta. Siccome si leggono un sacco di scemenze, vediamo di fare chiarezza”. Comincia così il post del Professor Robertosu suo blog Medical Facts. Il virologo cerca di fare chiarezza sulla reale efficacia dei vaccini in uso in Italia contro la variante Delta in particolare. Spiega: “E’ vero che l’attività “bloccante” (correttamente si chiama neutralizzante) dei sieri nei confronti di delta è diminuita, ma rimaneal di sopra di quello che consideriamo il livello di guardia. Ricordatelo sempre quando leggete articoli ...

...ha rimandato a settembre la decisione sulla sospensione dei sanitari non, che quindi continuano a lavorare mettendo a rischio la salute dei loro pazienti. È inaccettabile'.è ...... tanto da fare alzare le braccia persino ad un battagliero virologo del calibro di Roberto,... Bassissima - il 19,3% - la quota deinella fascia di età tra 12 e 15 anni: sono 10.674 su ...Virologi che diventano giuristi: questa mi mancava. Per fortuna ci ha pensato Roberto Burioni con due cinguettii degni della sua laurea in legge alla ...Il virologo cerca di fare chiarezza sulla reale efficacia dei vaccini in uso in Italia contro la variante Delta in particolare ...