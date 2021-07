Bungee jumping drammatico: fraintende il segnale e si schianta da 40 metri (Di giovedì 22 luglio 2021) Domenica scorsa si è consumata una tragedia in Colombia, dove una ragazza è morta buttandosi da un ponte per fare Bungee jumping. Le autorità riferiscono che la ragazza indossava l’imbracatura, che non era ancora stata assicurata al sostegno, e si sarebbe lanciata in seguito al segnale che invece era per il suo fidanzato. Un salto al buio (non assicurata) Un’esperienza estrema di coppia si è trasformata in una tragedia fortuita e di difficile comprensione. Yeceina Morales, a soli 25 anni, è deceduta sotto lo sguardo attonito e impotente del suo ragazzo con cui si era recata a fare Bungee jumping. ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 22 luglio 2021) Domenica scorsa si è consumata una tragedia in Colombia, dove una ragazza è morta buttandosi da un ponte per fare. Le autorità riferiscono che la ragazza indossava l’imbracatura, che non era ancora stata assicurata al sostegno, e si sarebbe lanciata in seguito alche invece era per il suo fidanzato. Un salto al buio (non assicurata) Un’esperienza estrema di coppia si è trasformata in una tragedia fortuita e di difficile comprensione. Yeceina Morales, a soli 25 anni, è deceduta sotto lo sguardo attonito e impotente del suo ragazzo con cui si era recata a fare. ...

