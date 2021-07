Brunello Cucinelli: “Presto in azienda solo con Green Pass. Ai miei dipendenti che rifiutano il vaccino dirò: ‘Ti pago ma non lavori'” (Di giovedì 22 luglio 2021) “Non voglio parlare per gli altri, ma non si possono stravolgere il funzionamento dell’azienda, le competenze e gli stipendi delle persone. Sono inoltre fiducioso che Presto il governo interverrà per dirimere la questione. Del resto chi non è vaccinato non potrà viaggiare e andare al ristorante, ma in azienda ci Passi 9 ore al giorno e il rischio a cui esponi chi ti sta al fianco è molto più alto“. Così Brunello Cucinelli interviene nel dibattito nato dalla proposta di Confindustria di prendere provvedimenti nei confronti dei lavoratori che non si vaccinano e istituire l’obbligo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) “Non voglio parlare per gli altri, ma non si possono stravolgere il funzionamento dell’, le competenze e gli stipendi delle persone. Sono inoltre fiducioso cheil governo interverrà per dirimere la questione. Del resto chi non è vaccinato non potrà viaggiare e andare al ristorante, ma incii 9 ore al giorno e il rischio a cui esponi chi ti sta al fianco è molto più alto“. Cosìinterviene nel dibattito nato dalla proposta di Confindustria di prendere provvedimenti nei confronti dei lavoratori che non si vaccinano e istituire l’obbligo di ...

