Brunello Cucinelli: "I non vaccinati della mia azienda restino a casa 6 mesi. Li pago lo stesso" (Di giovedì 22 luglio 2021) “Questa è una guerra umana e non sarà finita finché non lo diranno gli scienziati”. A dirlo in un’intervista a ‘La Stampa’ è Brunello Cucinelli, il ‘re’ del cashmere fondatore dell’omonima azienda di moda. “Immunizzarsi - aggiunge - è un obbligo morale”. Poi spiega: “Un mesetto fa, autorizzati dalla Asl, abbiamo vaccinato tutti in tre giorni. Adesso c’è un problema vero, l?1% non immunizzato. Sono gli stessi dipendenti a dirci che non vogliono lavorare a contatto con chi rifiuta il vaccino, non si sentono sicuri” e aggiunge: “Finché posso cercherò di convincerli sotto il profilo umano poi, se chi fa le norme non prende provvedimenti, mi ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 luglio 2021) “Questa è una guerra umana e non sarà finita finché non lo diranno gli scienziati”. A dirlo in un’intervista a ‘La Stampa’ è, il ‘re’ del cashmere fondatore dell’omonimadi moda. “Immunizzarsi - aggiunge - è un obbligo morale”. Poi spiega: “Un mesetto fa, autorizzati dalla Asl, abbiamo vaccinato tutti in tre giorni. Adesso c’è un problema vero, l?1% non immunizzato. Sono gli stessi dipendenti a dirci che non vogliono lavorare a contatto con chi rifiuta il vaccino, non si sentono sicuri” e aggiunge: “Finché posso cercherò di convincerli sotto il profilo umano poi, se chi fa le norme non prende provvedimenti, mi ...

