BRT | incontri e sopralluoghi per definire il progetto che rivoluzionerà la mobilità cittadina

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 22 luglio 2021) Il lavoro che porterà alla realizzazione delle linee elettriche “Bus Rapid Transit”, la più grande opera voluta dall’amministrazione Melucci cheil sistema dipubblica della nostra città, non si ferma.Ieri, mercoledì 21 luglio, è stata una giornata intensa che ha visto un primo incontro con “Rete Ferroviaria Italiana” per stabilire la risoluzione delle possibili interferenze tra il tracciato delle BRT, i lavori di riqualificazione della stazione centrale e l’area di scambio di Taranto Croce.In seguito, c’è stato un sopralluogo al cantiere dell’ospedale San Cataldo, dove è stata individuata, in concerto con la società appaltatrice dei ...