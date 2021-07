Brexit | von der Leyen gela Londra | non rinegozieremo Protocollo Ulster

(Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) –fa retromarcia sull‘Irlanda del Nord, chiedendo a Bruxelles – che ha già risposto picche – di rimettere mano all’intesa. Il, che si è rivelato centrale per l’intesa sulla, raggiunto con grande fatica, al quale il Premier britannico Boris Johnson aveva dato l’ok 2019 a distanza di due anni resta non solo controverso ma anche insufficiente a garantire stabilità dato “il persistente febbrile clima politico” nell’area, che stando a quanto sostenuto danon consente di “poter andare avanti così”. La Presidente della Commissione europea Ursula von derha ...

LONDRA - Il primo ministro britannico Boris Johnson ha esortato l'Unione europea a studiare "seriamente" le sue proposte per rinegoziare gli accordi post-Brexit in Irlanda del Nord, dopo che Bruxelles ...