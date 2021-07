Brasile-Germania | Richarlison da impazzire | 3 gol in 30 minuti | esultanza scatenata VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 22 luglio 2021) Sono in corso le partite della fase a gironi delle Olimpiadi di calcio, i primi risultati sono stati veramente sorprendenti. In particolar modo la Spagna non è andata oltre il pareggio contro l’Egitto, tonfo della Francia che ha perso con il netto risultato di 4-1 contro il Messico. Vittorie anche per Nuova Zelanda e Costa d’Avorio contro Corea del Sud e Arabia Saudita. Partenza sprint delche a questo punto può essere considerata la favorita per la vittoria finale. Grandissima prestazione contro la, al 40? il punteggio è già sul risultato di 3-0. Il grande protagonista è stato, tripletta da ...