Borse europee ancora in rialzo, Milano +0,5%. Bce conferma politica accomodante (Di giovedì 22 luglio 2021) Poco mossa Wall Street dopo che deludono le richieste alla disoccupazione. A Piazza Affari sono ben impostate le banche, mentre torna l'appeal speculativo su possibili operazioni straordinarie. Petrolio in rialzo

Ultime Notizie dalla rete : Borse europee Borsa Italiana Oggi 22/7/2021: Ftse Mib chiude in rialzo dopo riunione BCE, Atlantia in vetta Di conseguenza tanto Borsa Italiana quanto le altre borse europee hanno perso quello che è il loro punto di riferimento più immediato. Per quello che invece riguarda il mercato Usa, Wall Street ha ...

La Bce rassicura i mercati, le Borse europee chiudono in positivo Terza chiusura positiva di fila per le principali Borse europee, tranne che per Londra ( - 0,43%), rassicurate dalle dichiarazioni rilasciate dalla presidente della Bce Christine Lagarde al termine della riunione del board, che ha lasciato invariati ...

Borse europee in calo, prevalgono i timori per la diffusione della variante Delta Finanza.com Borse europee in positivo (tranne Londra), Milano chiude a +0,53% 2021 L'Unione Sarda S.p.A. Tutti i diritti riservati. É vietata la riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, di tutti i materiali del sito. \| Indirizzo della Sede Legal ...

Milano chiude in positivo (+0,54%), spread fermo a 107 punti L'Europa non brilla ma chiude sopra la parità, con Londra unica piazza in rosso. Nel pomeriggio il board della Bce ha comunicato che lascerà invariati i tassi di interesse. Nel valutario il cambio eur ...

