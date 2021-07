Boom di vaccini in Liguria, Toti: «5 mila prenotazioni in due ore dopo le parole di Draghi sul Green Pass» (Di giovedì 22 luglio 2021) dopo settimane di discussione, il decreto che definisce le nuove misure per l’epidemia di Coronavirus è stato approvato. Dal 6 agosto per entrare in bar, ristoranti e diverse altre attività commerciali sarà necessario esibire un Green Pass che certifica di aver ricevuto almeno una dose di vaccino. Una misura che, almeno in Liguria, ha scatenato subito una corsa alla prenotazione. A dirlo è Giovanni Toti, presidente della regione: «Da due ore a questa parte, da quando Draghi ha parlato, le prenotazioni dei vaccini in Liguria sono tornate a ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 luglio 2021)settimane di discussione, il decreto che definisce le nuove misure per l’epidemia di Coronavirus è stato approvato. Dal 6 agosto per entrare in bar, ristoranti e diverse altre attività commerciali sarà necessario esibire unche certifica di aver ricevuto almeno una dose di vaccino. Una misura che, almeno in, ha scatenato subito una corsa alla prenotazione. A dirlo è Giovanni, presidente della regione: «Da due ore a questa parte, da quandoha parlato, ledeiinsono tornate a ...

