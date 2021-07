Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti di giovedì 22 luglio

(Di giovedì 22 luglio 2021) Ilcoronavirus inaggiornato a22è stato reso noto. Una nuova giornata di monitoraggio dei dati in uno dei territori più colpiti dalla pandemia e di seguito proponiamo i dati giornalieri. Nella giornata di, nel dettaglio, si registrano 513 nuovi, 1 morto, 17.081 tamponi molecolari, 165, 28 (=) in terapia intensiva, 135 (+3) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

IlCovid Italia di oggi, giovedì 22 luglio 2021, con dati e news della Protezione Civile e ... I numeri sulla pandemia di coronavirus dae Lazio, Veneto e Campania, Sardegna e ......la regioneè stata quella che ha comunicato più casi, ieri 564 ( qui il report completo ). Burioni/ "Vaccinati quasi per nulla infettivi, soprattutto quelli con siero a mRNA"...In Lombardia scendono invece da 564 a 513 con tasso di positività ... e 600 l'altro ieri), che portano il totale a 430.664 da inizio pandemia. Lo riferisce il bollettino della Regione che non segnala ...In Lombardia sono 513 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Si registra un morto. Aumenta il numero di pazienti Covid ricoverati nei reparti Covid (135), stabile quello dei ricov ...