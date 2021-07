Bollettino Covid | oggi 5 057 casi +798 e 15 morti Tasso d' incidenza al 2 | 3% +0 | 5%

(Di giovedì 22 luglio 2021)Italia, ildi22 luglio 2021. Sono 219.778 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i...

Sono 5.057 i nuovi contagi di- 19 in Italia ( ieri 4.259 ), a fronte di 219.778 tamponi giornalieri effettuati (ieri 235. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute ......nell'ultimo report con i dati della regione Sono 352 i nuovi contagi di coronavirus in Campania secondo i dati deldi oggi, 22 luglio 2021. Ci sono altri 4 morti causati dal: uno ...Roma, 21 luglio 2021 - Covid, ancora in netto aumento i nuovi casi. Sono 5.057 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia da ieri a fronte di 219.778 tamponi per un tasso di positività che sale ...Il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, giovedì 22 luglio 2021: 15 nuovi decessi e 5.057 nuovi casi positivi (in aumento).