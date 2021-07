Biden non cambia linea su Cuba: 'Gli Usa pronti a imporre nuove sanzioni' (Di giovedì 22 luglio 2021) Il presidente degli Stati Uniti tira dritto sulla politica estera nei confronti di Cuba e rincara la dose. L'amministrazione Biden infatti è pronta a imporre nuove sanzioni ai vertici del regime di ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 luglio 2021) Il presidente degli Stati Uniti tira dritto sulla politica estera nei confronti die rincara la dose. L'amministrazioneinfatti è pronta aai vertici del regime di ...

Advertising

SkyTG24 : Covid Usa, nuovi casi triplicati in due settimane. Biden: “Pandemia è tra i non vaccinati” - Adnkronos : #Vaccini, Biden contro i social: 'Uccidono la gente con la disinformazione. Unica pandemia che abbiamo è fra non va… - lorepregliasco : Biden non è proprio Corbyn, insomma - m_mrezamm : RT @palumbo_enzo: Ha ragione Biden quando dice che la prossima ondata della pandemia sarà quella dei “non vaccinati”, che forse, a quel pun… - cinzia_palmacci : -