Biden non cambia linea su Cuba: 'Gli Usa pronti a imporre nuove sanzioni' (Di giovedì 22 luglio 2021) Il presidente degli Stati Uniti tira dritto sulla politica estera nei confronti di Cuba e rincara la dose. L'amministrazione Biden infatti è pronta a imporre nuove sanzioni ai vertici del regime di ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 luglio 2021) Il presidente degli Stati Uniti tira dritto sulla politica estera nei confronti die rincara la dose. L'amministrazioneinfatti è pronta aai vertici del regime di ...

Advertising

Adnkronos : #Vaccini, Biden contro i social: 'Uccidono la gente con la disinformazione. Unica pandemia che abbiamo è fra non va… - PalmeStef : RT @giu33liana: #HaveDemocracy #FacciamoRete #DirittiCivili #DirittiUmani ??In #Turchia vi sono migliaia di dissidenti carcerati: giornalis… - ElezioniUsa : L’ANSA dice il falso. È vero che il tasso di popolarità di Biden è in discesa (lo è stato per tutti i presidenti da… - francescocosta : RT @mifacciafinire: Per IO NON L’HO INTERROTTA - OFF, stasera ospitiamo @francescocosta che presenta il suo libro UNA STORIA AMERICANA: JOE… - ElezioniUsa : @GermanoDottori È falso. L’ANSA qui non sa cosa sta dicendo. È vero che il tasso di approvazione di Biden è in disc… -