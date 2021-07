Biden cede a Merkel: storico accordo sul gasdotto russo (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – Joe Biden, ricevendo la scorsa settimana Angela Merkel, lo aveva ribadito con forza: quello del Nord Stream 2 è un “bad deal”, un cattivo affare destinato a portare benefici solo al Cremlino, aumentando la dipendenza energetica dell’Europa dalla Russia e regalando a Vladimir Putin un’arma in più da usare contro l’Ucraina e altri Stati confinanti. Ma dopo giorni di serrate trattative il Presidente americano ha dato il via libera al controverso gasdotto, mettendo da parte i timori e privilegiando la necessità di rafforzare le relazioni con Berlino. L’accordo raggiunto tra Washington e la capitale tedesca, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – Joe, ricevendo la scorsa settimana Angela, lo aveva ribadito con forza: quello del Nord Stream 2 è un “bad deal”, un cattivo affare destinato a portare benefici solo al Cremlino, aumentando la dipendenza energetica dell’Europa dalla Russia e regalando a Vladimir Putin un’arma in più da usare contro l’Ucraina e altri Stati confinanti. Ma dopo giorni di serrate trattative il Presidente americano ha dato il via libera al controverso, mettendo da parte i timori e privilegiando la necessità di rafforzare le relazioni con Berlino. L’raggiunto tra Washington e la capitale tedesca, ...

