Bernardeschi svela tutto | ecco la pazzia che ha fatto per amore

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 22 luglio 2021) Non potrebbe andar meglio in questo momento la vita di Federico. All’apice del successo si potrebbe dire. Neo campione europeo con la Nazionale azzurra contro la maggior parte dei pronostici, matrimonio con la compagna ex GF Veronica Ciardi e in arrivo il terzo figlio. Ila “soli” 27 anni. Ma la vita di “Brunelleschi” non è mai stata rosa e fiori, per niente.e quel momento in cuisembrava perduto Il talento di Carrara, alla fine della scorsa stagione, era arrivato ad un momento buio della sua carriera. Ai margini del progetto Juve e con un rendimento al di sotto delle ...